Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

05.08.2022 23:21
Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmak için adaya giden ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, baraj kapakları açılınca suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurdukları şişme botlarla yaptıkları çalışmayla adada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Murat Nehri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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