Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmak için adaya giden ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, baraj kapakları açılınca suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurdukları şişme botlarla yaptıkları çalışmayla adada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Kaynak: DHA

Murat Nehri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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