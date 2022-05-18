Bingöl Üniversitesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından kitapseverlerle buluştu.

Üniversite kampüsündeki Sosyal Yaşam Merkezinde 140 yayıneviyle kapılarını açan fuar, 20 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

31 Mayıs'a kadar her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuarda, 30 yazar okurlarıyla bir araya gelecek.

Bingöl Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, gazetecilere, Kovid-19 salgınının ardından fuarı düzenleyebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çapak, "Bu tür etkinliklerin üniversitemiz ve ilimiz için çok önemli, faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah gelenler, fuarı gezenler, kitap alanlar, söyleşilerden istifade etmiş olacak. Üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı da fuarda çok güzel bir alan oluşturulduğunu vurgulayarak, "Burada yazarlarımız, hocalarımız, öğrencilerimiz bir arada. Çok güzel, enerjik bir atmosfer var. Bu fuar inşallah tüm Bingöl Üniversitesi ve Bingöl için hayırlara vesile olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Fuarın açılışına, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.