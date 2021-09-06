Bingöl Üniversitesi'nin desteğiyle hazırlanan projenin TÜBİTAK tarafından destekleneceği açıklandı - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Akyol tarafından hazırlanan, "Noktasal Riemann Dönüşümler" projesinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destekleneceğini bildirdi.

Bingöl Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yürütücülüğünü Doç. Dr. Akyol'un yaptığı projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığı belirtilerek, proje ile matematik ve fizikte önemli uygulama alanları bulunan katlı genişletilmiş çokluklar, noktasal riemann dönüşümlerin tanımlanacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Akyol, projeyle geometri literatürüne ilk kez girecek olan Noktasal Riemann Dönüşümler'in tanımlanacağını bildirdi.

Akyol, "Bu kavram ile birçok yeni problemler ve yeni sonuçlar ortaya çıkarılacak ve tanımlanacak, yeni dönüşümler yardımı ile fiziksel optik ve geometrik optik arasında bağlantı kurulacak. Proje kapsamında bu alanda daha sonra yürütülecek çalışmaların alt yapısı oluşturulacak. Özellikle fizik ve mühendislik gibi önemli alanlarla ilişkili olan proje ile farklı sektörlerde uygulama potansiyeline sahip olan birçok projenin geliştirilmesine de katkı sağlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Akyol, projeyi destekleyen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'a da teşekkür etti.