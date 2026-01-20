Bingöl Valisi Çelik, çiçek yerine bağış yapılması çağrısı yaptı

Bingöl Valisi Cahit Çelik, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek göndermek isteyenlere bağış çağrısı yaptı.

Vali Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Bingöl Valiliği görevine atanması dolayısıyla farklı platformlarda iletilen samimi tebrik mesajları, iyi dilekler ve gösterilen içten ilgi için herkese teşekkür etti.

Tebrik ziyaretlerinde çiçek, çelenk veya benzeri hediyeler getirilmemesini özellikle rica eden Çelik, arzu eden hemşehrilerinin bu güzel niyetlerini, hesap bilgileri paylaşılan AFAD, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği, Orman Bölge Müdürlüğü ve 12 Bingöl Spor Kulübü Derneği aracılığıyla bağışlara dönüştürmelerinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Bu anlamlı davranışın birlik ve beraberlik duygularını daha da güçlendireceğini vurgulayan Vali Çelik, söz konusu hassasiyetin Bingöl'ün yarınlarına bırakılacak en değerli miraslardan biri olacağını kaydetti.

Vali Çelik, "Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.