Video: Binlerce Lübnanlı, Beyrut Limanı Patlamalarında Hayatını Kaybedenlerin Anısına Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Binlerce Lübnanlı, Beyrut Limanı Patlamalarında Hayatını Kaybedenlerin Anısına Yürüdü

19.08.2022 22:57
Video: Binlerce Lübnanlı, Beyrut Limanı Patlamalarında Hayatını Kaybedenlerin Anısına Yürüdü

Binlerce Lübnanlı Perşembe günü 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nı sarsan patlamalarda yaşamını yitirenlerin anısına ülkenin çeşitli bölgelerinde yürüyüşler düzenledi.

Binlerce Lübnanlı Perşembe günü 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nı sarsan patlamalarda yaşamını yitirenlerin anısına ülkenin çeşitli bölgelerinde yürüyüşler düzenledi.

Kurbanların aileleri, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşırken Lübnanlı yetkililerden sorumluları adalete teslim etmek için patlamalar hakkında soruşturmaları hızlandırmalarını talep eden sloganlar attı.

RAFKA SALEH, Bölge sakini

"Her şeyden önce gerçeğin tüm saflığıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Yaşamını yitirenler bizim çocuklarımız olduğu için kalbimiz daha fazla acıya dayanamaz. Bu büyük patlamada onların akıbetlerini ya da fedakarlıklarının akıbetini bilmek bizim hakkımızdır. Bize yalan söylemeleri ayıp, halkımız kandırmaları çok ayıp, halkımız artık yoruldu. Bu ekonomik çöküntü ve yolsuzluk yetmez mi? Onlar bir de çocuklarımızın şahadetinin ardındaki gerçeği yok etmek mi istiyorlar? Yazıklar olsun onlara. Artık pes etmelerinin ve yargının gerekeni yapmasına izin vermelerinin zamanı geldi, çünkü yargı bize doğruyu, bizim haklarımızı ve çocuklarımızın haklarını getirecektir."

Soruşturmayı yöneten yargıç Tarek Bitar, ilk soruşturmalarda o gün patlayan amonyum nitratın 2013 yılında Lübnan'a sevk edildiğini ve bir liman deposunda uygunsuz şekilde depolandığını ortaya çıkardığı için dört eski üst düzey hükümet yetkilisini kasten adam öldürme ve ihmalle suçladı.

Yargıcın çalışması, üç eski kabine bakanının yasal itirazda bulunması üzerine Yargıtay'ın vereceği karar beklendiği için sekiz aydır durmuş durumda. Mahkeme, emekli olan yargıçların yerine yeni atama yapılmadan karar veremeyecek.

Bu arada, yeni atamalar yasal sürecin devam etmesi için üst düzey yetkililerin onayını ve imzasını bekliyor.

4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen iki büyük patlamada 200'den fazla kişi öldü, 6.000'den fazla kişi yaralandı ve şehrin büyük bir kısmı yıkıldı.

Patlamalar, ülkenin ekonomik ve mali durumu üzerinde büyük bir yük oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan haber veriyor.

YORUMLAR
500
Lübnan, gıda güvenliği için yeni tahıl siloları inşa edecek Lübnan, gıda güvenliği için yeni tahıl siloları inşa edecek
Kaynak: Xinhua

Beyrut Limanı, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Binlerce Lübnanlı, Beyrut Limanı Patlamalarında Hayatını Kaybedenlerin Anısına Yürüdü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
22:14 Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray karşılaşması için şaşırtan yorum: Kim bulduysa lanetliyorum
21:55 Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen
21:45 Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 22:57:37. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Binlerce Lübnanlı, Beyrut Limanı Patlamalarında Hayatını Kaybedenlerin Anısına Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement