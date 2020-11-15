Binlerce yıllık, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Binlerce yıllık, keşfedilmeyi bekliyor

15.11.2020 10:24
Binlerce yıllık, keşfedilmeyi bekliyor, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesi Mağara köyünde binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip mağaraların içindeki kaya resimleri keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi Mağara köyünde binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip mağaraların içindeki kaya resimleri keşfedilmeyi bekliyor.

Gürün ilçesine uzaklığı 49 kilometre olan Mağara köyü, kaya resimleriyle dikkat çekiyor. Hıristiyanlığın ilk yıllarında bu mağaralarda Roma yönetiminin baskılarından kaçan Hıristiyanların yaşadığı düşünülürken, mağara içerisinde bulunan bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri ise dinler tarihine ışık tutuyor. Kayalara çizilen resimlerde Romalı askerlerden korunmak için elinde haç tutan Hıristiyanların betimlendiği görülüyor. Köy muhtarı, at, ayağında halka olan iki kadın ve geyik resimlerinin olduğu mağaraların turizme kazandırılarak dünyaya açılmasını istiyor.

"Turizme kazandırılsın"

Mağara Köyü Muhtarı Ahmet Koç, mağaraların kültür turizmine kazandırılmasını istediklerini ifade ederek, "Bu mağaralarda insanlar yaşamış. Burada yaşanmışlıkların izleri var. Resimler var. At resmi, ayağında halka olan iki kadın resmi var. Geyik resmi var, çoğu resim de zamanla aşınmış, darbe görmüş. Ondan dolayı belirli olmuyor ama buranın her tarafı tarih. İncelenmiş bir durumu yoktur. Dışarıdan gelen insanlar böyle değişik niyetlerde, gömü amaçlı gelenler var. 1992 yılından sonra da burası sit alanı ilan edildi. Şimdi kimse gidip gelemiyor. Yukarda mağaralar var. Ekmek pişirdiği tandıra kadar birbirine girintili odalar var. Çok güzel bir yer ama şimdiye kadar gün ışığına çıkmamış. Buranın kültür turizmine kazandırılmasını ve dünyaya açılmasını istiyoruz. İncelenmesini de istiyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas, Gürün, Kadın, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binlerce yıllık, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen genç, ayağından vuruldu ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor         
09:35
Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor         
09:19
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı         
07:57
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 10:35:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce yıllık, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei