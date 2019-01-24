Bioderma'dan Çıldır Gölü Üzerinde Sergi
2 saat önce
Bioderma, kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için geliştirilmiş Atoderm serisinden ilham alarak "Atoderm ile Doğu Ekspresi" projesi ile farkındalık çalışmasına imza attı.
Bioderma
, kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için geliştirilmiş Atoderm serisinden ilham alarak "Atoderm ile Doğu Ekspresi
" projesi ile farkındalık çalışmasına imza attı.
Bioderma'dan yapılan açıklamaya göre, Karslı kadınlar, Sefa Yamak tarafından soğuk kış koşulları altında mücadele ederken fotoğraflandı, soğuktan etkilenen ciltlerin hikayesi fotoğraf karelerine taşınarak Çıldır
Gölü üzerinde sergilendi.
Çıldır Gölü'nden sonra 1-5 Mart'ta Trump
AVM'de düzenlenecek sergiden elde edilecek tüm gelir, Kars sakinlerinin ihtiyaçları için kullanılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:49 Kaynak: AA
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