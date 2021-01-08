Anlık mesajlaşma uygulamasını bir günde 100 bin kişi yükledi

Turkcell, iletişim platformu BiP'i bir günde 100 bin kişinin indirdiğini açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Murat Erkan konuyla ilgili, "Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verilerin, Türkiye'deki veri merkezlerinde yüksek güvenlikli şifreleme ile korunuyor" dedi.

Dijital operatör Turkcell, Türk mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu BiP'i, bir gün içinde 100 bin kişi cep telefonlarına yüklediğini duyurdu. Şirketin Genel Müdürü Murat Erkan konuyla ilgili açıklama yaptı. Erkan, dünyanın 192 ülkesinde üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle BiP'in kesintisiz iletişim imkanı sunduğunu ve tüm verilerin Türkiye'nin yüksek güvenlikli şifreleme ile korunduğunu vurguladı.

"EN ÇOK ÖNEM VERİLEN KONU KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ"

Günümüzde kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliği geldiğine dikkat çeken Erkan, "Turkcell olarak bugüne kadar tüm teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için kullandık. Bugün BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye'deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP ile teknoloji dünyasında her zaman fark yaratan öncü yetenekleri kullanıcılarımızla buluşturuyor ve bu özellikleri sürekli geliştiriyoruz. BiP'in birçok özelliğini global rakiplerimizden önce kullanıma sunmuş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'e yeni yetenekler eklemeyi sürdürerek kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya ve güvenli iletişim sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"HER İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜM"

Uygulamanın, kullanıcılara mobil cihazların yanı sıra internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla görüşme imkanı da sunduğunu belirten Erkan, "BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. Mobil cihazların yanı sıra uzun süredir internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara indirilerek kolayca kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. Üstelik BiP Web ile yine HD kalitede sesli ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün. BiP'in yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor" diyerek belirlenen süre dolunca sohbetin otomatik olarak silindiğini söyledi.

Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bu gelişmiş iletişim yeteneklerinin yanı sıra BiP uygulaması ile banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarası ile para transferi yapılabiliyor. Tüm operatör kullanıcılarının hizmetine sunulan BiP aynı zamanda çeviri özelliğiyle de anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan tanıyor."

"2020'de 140 MİLYAR MESAJ GÖNDERİLDİ"

Kullanıcıların 2020'de uygulama üzerinden yaklaşık 140 milyar mesaj gönderdiğini söyleyen Erkan, "BiP üzerinden yapılan görüşmelerin toplamı da 2,5 milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 150 milyon dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP'in indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı" dedi.