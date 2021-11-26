Üye Girişi
Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı! - Son Dakika

Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!

26.11.2021 11:21

Küçükçemece'de bekçi Kansu Turan'ı şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu da yaralayan sanık Önder Çınar ilk kez hakim karşısına çıktı. Çınar savunmasında, "Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Benim olayım tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yoktur. Ben milliyetçi bir Türk vatandaşıyım." diye konuştu.

Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutlu ve Kansu Turana çarptı. Kansu Turan, şehit oldu. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Önder Çıkar bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"ÖRNEK BİR VATANDAŞIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Önder Çınar "Huzurunuzda aileye başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Benim olayım tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yoktur. Ben milliyetçi bir Türk vatandaşıyım. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıdır. Seyir halindeyken karanlıkta çarptım. Hiçbir işaret görmedim. Böyle bir olaya sebep olduğumdan dolayı üzgünüm. Hızım 100, 110 kilometre arasındaydı. Geç bir saatti, evime gidiyordum. Polis aracı görmedim, görseydim hızımı azaltırdım. Sol şeritteki aracı geçmek istediğim için kaza yaptım. Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Direk ve menfeze çarparak durdum. Kazadan sonra araçtan indim. Sonra da memurlar beni aldı. Kaçma gibi bir teşebbüsüm yok. Görevli memurlar kendilerini korumak adına hiçbir şey yapmamışlardır. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Benim de bir ailem var. Tam evlilik aşamasındayken bu olay başıma geldi" dedi.

"ARACI DİREKT ÜSTÜMÜZE SÜRDÜ"

Olaydan yaralı kurtulan bekçi Kadir Aykutlu "O gün İstanbul genelinde sokağa çıkma yasağı vardı. Biz orada kontrol noktası oluşturmuştuk. 12 duba vardı 7'sini ezdi. Polis aracının tepe lambası yanıyordu. Giysilerimizde parlayan reflektör, ellerimizde ise fener vardı. Kasten aracı üzerimize sürdü. Olay öncesi telsizden bir aracın aşırı hız yaptığı için kovalandığına dair uyarı geldi. Biz bir ticari taksiyi durduruyorduk. Taksi durdu, arkadaşımın son sözü taksinin şoförüne "iyi geceler" oldu. Dubalara vururken gaza yüklendi. Biz o sırada can havliyle taksiye yapıştık. Arkadaşımın kan izi taksinin iç tavanına vurmuş. Aracı üzerimize kasten sürdü. Kaçtı. Yukarıda kaza yapmış. Vatandaşlar o kaza yapınca aşağıdaki olaydan habersiz onun yardımına gitmiş. O kaçmaya yeltenmiş, 'Bırakın, bırakın polis geliyor' demiş. Polisten kaçıyor bizi de orada görünce durduracağımızı sandı. Aracı direk üstümüze sürdü. Şikayetçiyim" diye beyanda bulundu.

"FREN SESİ DUYMADIM"

Şehit bekçinin annesi Hatice Turan "Oğlum işini severek yapıyordu. Benim çocuğumun babası yoktu, yetimdi. Bizim babamızdı. Ben şikayetçiyim. Her şey ortada" dedi. O sırada olay yerinde olan polis memuru İ.B, "Pandemiden dolayı uygulama yapıyorduk. 3 grup çalışıyorduk. Bir kısım uygulama yapıyordu. Biz de arabadaydık. Arkadaşlar uygulama yapıyorlardı. Ben de araçtan gözetleme yapıyordum. Bir ışık gördüm sonra da gürültü duydum. Dışarı çıktığımda arkadaşlarımı gördüm. Kadir Aykutlu 'Ben iyiyim' dedi. Kansu Turan ise beline kadar taksinin içindeydi ben çıkardım. Çıkardığımda ise sağ bacağının olmadığını gördüm. Kanı durdurmak için kemerle bağladım. Fren sesi duymadım. Direk daldı. Sonra başka bir kaza yaptı" diye konuştu.

Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izlenirken maktulün annesi Hatice Turan gözyaşlarına hakim olamadı. Sanık avukatları şehit olan bekçi Kansu Turan'ın trafik eğitimi olup olmadığı konusunun da araştırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Önder Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Eksiklerin giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

1.55 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Önder Çınar'ın olaydan hemen sonra saat 02.49' da alınan alkol raporunda 1,55 promil alkollü olduğuna yer verildi. Soruşturma başlatan savcılık şüpheli Önder Çınar hakkında Kasten Öldürme ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede Milliyetçiyim, örnek vatandaşım diye savunma yaptı!

Bekçi, Çınar, Şehit, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede 'Milliyetçiyim, örnek vatandaşım' diye savunma yaptı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! 11:24 Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu! 11:12 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu! Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım 11:09 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma 10:26 Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı 10:11 Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!

Son Dakika Haberleri
11:23 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor
11:21 Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!
11:20 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
11:08 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
10:47 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı
10:47 Alkole beklenen zam geldi!
Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor         
11:24
Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor         
11:21
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız         
11:10
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!         
10:24
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:29:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement