Bir dakika olsun düşünmediler! Akıntıya kapılan anne ve çocuğunu güçlükle kurtardılar - Son Dakika
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Bir dakika olsun düşünmediler! Akıntıya kapılan anne ve çocuğunu güçlükle kurtardılar

15.03.2023 16:32

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde 10 yurttaş yaşamını yitirirken, Şanlıurfa'dan gelen görüntülerde akıntının sürüklediği görülen 2 kişiyi, çevredekiler güçlükle kurtardı.

Son yılların en yoğun yağışını alan Şanlıurfa, sel felaketiyle mücadele ediyor. Yıllık yağış ortalaması 450 kilogram olan kente sadece iki günde yaklaşık 150 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

10 VATANDAŞIMIZ CAN VERDİ

Şanlıurfa'da 9 kişi, yine selin vurduğu Adıyaman'da ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Selin vurduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

İNANILMAZ KURTULUŞ

Öte yandan Şanlıurfa'da akıntıya kapılan iki çocuk, çevredekilerin dikkati ve çabası sayesinde kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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