"Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı - Son Dakika

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un üstlendiği "Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Mardinde çekilen fantastik türdeki filmin oyuncu kadrosunda, Altan Erkekli, Vildan Atasever ve Akkuş'un yanı sıra Almira Tuana Albay, Yusuf Kemal Kılkış, Alper İlker, Gün Akıncı, İhsan Berk Aydın ve Mehmet Turan Doğan yer aldı.

Galaya katılan Akkuş, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin sadece çocukları hedeflemediğini, ebeveynler için de eğitici bir film tasarladıklarını dile getirdi.

Bir çocuğun, akran zorbalığına karşı sevgiyle baş etme macerasının filmde ele alındığını kaydeden Akkuş, izleyiciye verilmek istenen mesajlara değinerek, "Birincisi, özellikle akran zorbalığıyla nasıl mücadele edileceği. İkincisi, hayalleri gerçekleştirmek için yapılabilecekleri ve iyi kalpliliğin önemini anlatmak istedik. Dileklerimizin gerçekleşmesinin tek sırrının iyi kalpli olmaktan geçtiğine inanıyorum." dedi.

Oyuncu Yusuf Kemal Kılkış da çekimlerin genel olarak çok eğlenceli, zaman zaman yorucu olduğunu belirterek, "Mesela Mardin'in sokaklarında geçen koşturmalı bir sahnede oldukça zorlanmıştık. Muhtemelen filmin en keyifli sahnelerinden birisidir ama 30 saatlik uykusuzlukla uçaktan iner inmez çekilmesi gereken bir sahne olarak unutamayacağımı söyleyebilirim." diye konuştu.

Oyuncu Alper İlker ise "Bir Dilek Tut"un bir çocuk filmi olarak Türkiye sinemasında farklı yeri olacağına inandığını ifade ederek, "Öğretici bir yanı olduğu için aslında sadece çocuk filmi olarak ifade etmek de doğru olmayabilir çünkü yetişkinlerin de çıkartacağı pek çok ders olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yarın sinemaseverlerle buluşacak filmin senaryosunu Avni Tuna Dilligil ile Akkuş kaleme aldı. Filmde, 12 yaşındaki Berke'nin okulda maruz kaldığı akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştirerek, yaşadıklarıyla baş etme macerası anlatılıyor.