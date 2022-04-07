"Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı

07.04.2022 12:01
"Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un üstlendiği "Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un üstlendiği "Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Mardinde çekilen fantastik türdeki filmin oyuncu kadrosunda, Altan Erkekli, Vildan Atasever ve Akkuş'un yanı sıra Almira Tuana Albay, Yusuf Kemal Kılkış, Alper İlker, Gün Akıncı, İhsan Berk Aydın ve Mehmet Turan Doğan yer aldı.

Galaya katılan Akkuş, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin sadece çocukları hedeflemediğini, ebeveynler için de eğitici bir film tasarladıklarını dile getirdi.

Bir çocuğun, akran zorbalığına karşı sevgiyle baş etme macerasının filmde ele alındığını kaydeden Akkuş, izleyiciye verilmek istenen mesajlara değinerek, "Birincisi, özellikle akran zorbalığıyla nasıl mücadele edileceği. İkincisi, hayalleri gerçekleştirmek için yapılabilecekleri ve iyi kalpliliğin önemini anlatmak istedik. Dileklerimizin gerçekleşmesinin tek sırrının iyi kalpli olmaktan geçtiğine inanıyorum." dedi.

Oyuncu Yusuf Kemal Kılkış da çekimlerin genel olarak çok eğlenceli, zaman zaman yorucu olduğunu belirterek, "Mesela Mardin'in sokaklarında geçen koşturmalı bir sahnede oldukça zorlanmıştık. Muhtemelen filmin en keyifli sahnelerinden birisidir ama 30 saatlik uykusuzlukla uçaktan iner inmez çekilmesi gereken bir sahne olarak unutamayacağımı söyleyebilirim." diye konuştu.

Oyuncu Alper İlker ise "Bir Dilek Tut"un bir çocuk filmi olarak Türkiye sinemasında farklı yeri olacağına inandığını ifade ederek, "Öğretici bir yanı olduğu için aslında sadece çocuk filmi olarak ifade etmek de doğru olmayabilir çünkü yetişkinlerin de çıkartacağı pek çok ders olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yarın sinemaseverlerle buluşacak filmin senaryosunu Avni Tuna Dilligil ile Akkuş kaleme aldı. Filmde, 12 yaşındaki Berke'nin okulda maruz kaldığı akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştirerek, yaşadıklarıyla baş etme macerası anlatılıyor.

YORUMLAR
500
Ödüllü film ve diziler Amazon Prime'da Ödüllü film ve diziler Amazon Prime'da Son Parti 8 Nisan'da Vizyona Girecek Son Parti 8 Nisan'da Vizyona Girecek

Vildan Atasever, Altan Erkekli, Kanyon AVM, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Dilek Tut' filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
12:02 İznik Gölü'nde dikkat çeken görüntü: Su seviyesi 14 santim düştü! DSİ'den açıklama: Tedbirleri aldık
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:14:33. #1.13#
SON DAKİKA: "Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement