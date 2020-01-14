Bir evladın en acı anı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir evladın en acı anı - Son Dakika

Bir evladın en acı anı

6 saat önce

Malatya'da bir şahıs, otomobil ile geri giderken, kazaen annesinin ölümüne neden oldu.

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Malatya'da bir şahıs, otomobil ile geri giderken, kazaen annesinin ölümüne neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Aguvan ilçesi Tarlacık Mahallesinde meydana geldi. EA'nın (34) kullandığı otomobil, evin önünde geri giderken kazaen annesine çarptı 70 yaşında olan Zeynep Akıncı kaza yerinde hayatını kaybetti. İlçe jandarma ekipleri ve 112 acil ambulans olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi Malatya Adli Tıp Kurumuna otopsi için götürüldü.


Jandarma kazayla ilgili olarak E.A'yı gözaltına alındığı belirtilirken, kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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