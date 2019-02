Blink. And They're Gone adlı bu fotoğraf odaklı kısa film, nesli tükenmekte olan kabileleri ve onların yaşam tarzlarını koruma amacıyla hiç görülmemiş görüntülerini sunuyor.Popüler fotoğrafçı Jimmy Nelson , pazarlama ve iletişim ajansı JWT India ve reklam ajansı J. Walter Thompson Amsterdam ile birlikte çalışarak dünya çapında 36 topluluğun 1.500 fotoğrafını çekerek bu kısa filmi ortaya çıkardı.Bu kısa filmin düzenleme aşaması 90 gün boyunca sürdü. İçerisinde Hindistan 'ın Sadhus kabilesinin, Çad 'ın Wodaabe kabilesinin, Moğolistan 'ın Kazaklarının ve Papua Yeni Gine 'den Huli Wigmen kabilesinin fotoğraflarını barındıran kısa filmi Senthil Kumar yönetti.Aslında Blink. And They're Gone, büyük bir kampanyanın başlangıcı niteliğini taşıyacak. Jimmy Nelson, 2019 yılı içerisinde yerli kültürlere karşı olan farkındalığı artırmak için ajanslarla bir araya geleceğini açıkladı. Bu sayede bahsi geçen kısa film gibi birçok projeye yakın zamanda tanıklık edebiliriz.Nelson, yerli halkların kimliklerinin, insan kültürünün en değerli varlıkları olduğunu da söyledi. Ünlü fotoğrafçı, bu geleneklerin korunamaması durumunda insanlığa dair birçok şeyin kaybedileceğini düşünüyor.Jimmy Nelson'ın bahsi geçen kısa filmine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.