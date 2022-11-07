Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya ait görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Çalışkanlıklarıyla ünlü karıncaların artık yaşamadığı bir yuvaya 10 ton çimento boşaltıldı. Çimentonun etkisini göstermesinin ardından ise kazı başlatıldı.
Bilim insanlarının işlemi tamamlamasının ardından ortaya çıkan manzara ise herkesi hayranlık içerisinde bıraktı. Müthiş bir düzende çalıştıkları görülen karıncaların harika bir mimari ortaya çıkardığı görüldü.
Son Dakika › Yaşam › Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı - Son Dakika