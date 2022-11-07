Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı

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Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya ait görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Çalışkanlıklarıyla ünlü karıncaların artık yaşamadığı bir yuvaya 10 ton çimento boşaltıldı. Çimentonun etkisini göstermesinin ardından ise kazı başlatıldı.

ORTAYA ÇIKAN MANZARA HAYRAN BIRAKTI

Bilim insanlarının işlemi tamamlamasının ardından ortaya çıkan manzara ise herkesi hayranlık içerisinde bıraktı. Müthiş bir düzende çalıştıkları görülen karıncaların harika bir mimari ortaya çıkardığı görüldü.