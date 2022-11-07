Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı

07.11.2022 12:20

Bir grup bilim insanının karınca yaşamayan bir yuvada yaptığı kazı sonrası ortaya çıkan mimari başta bilim insanları olmak üzere herkesi hayranlık içerisinde bıraktı.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya ait görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Çalışkanlıklarıyla ünlü karıncaların artık yaşamadığı bir yuvaya 10 ton çimento boşaltıldı. Çimentonun etkisini göstermesinin ardından ise kazı başlatıldı.

ORTAYA ÇIKAN MANZARA HAYRAN BIRAKTI

Bilim insanlarının işlemi tamamlamasının ardından ortaya çıkan manzara ise herkesi hayranlık içerisinde bıraktı. Müthiş bir düzende çalıştıkları görülen karıncaların harika bir mimari ortaya çıkardığı görüldü.

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Bilim İnsanı, Karınca, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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