Bir günlüğüne il müdürü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir günlüğüne il müdürü oldu - Son Dakika

Bir günlüğüne il müdürü oldu

6 saat önce

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koltuğuna temsili olarak bir günlüğüne oturan 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, gün boyu kurumun işleyişi ve çalışmalarını takip etti.

Bir günlüğüne il müdürü oldu, System.String[]

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koltuğuna temsili olarak bir günlüğüne oturan 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, gün boyu kurumun işleyişi ve çalışmalarını takip etti.


Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında Edebali Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol bir günlüğüne Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yerine getirdi. Proje hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Proje kapsamında staj yapan öğrencilerin, özgüvenlerini geliştirmek ve seçecekleri meslekleri belirlemelerine katkı sağlamak hedefleniyor. Mesleki rehberlik anlamında, öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, ders çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmalarına yardımcı olmak, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmeleri ve mesleki olgunluk düzeylerinin artırılması amacıyla ortaokul ve lise öğrencileri bir günlüğüne valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında idareci oldu. Bu kapsamda Edebali Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, bir günlüğüne Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüttü. Kendine gün boyu il müdürlüğünün program ve işleyişi hakkında bilgilendik" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
"Ekmeğini taştan çıkarıyor" sözü Zonguldak'ın Velidağ köyünde gerçek oldu Son Dakika: 2019 Aralık ayında işsiz sayısı 4 milyon 394 bin oldu Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:55 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:54 Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı
18:52 Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' yapıldı
18:52 SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:01:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir günlüğüne il müdürü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]