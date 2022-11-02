İETT şoföründen tartıştığı kadına skandal sözler: Sen geri zekalısın

İETT şoförü ile kadın yolcu arasındaki diyalog izleyenlere pes dedirtti. Tartışma başlayınca o anları telefonu ile kayıt altına alan kadın, şoförün sol şeritten gittiğini ve durakta durmadan devam ettiğini öne sürdü.

"VURDUM MU KIRARIM"

O sırada şoför koltuğundan kalkan şahıs ise kadına hakaretler savurdu. Aynı zamanda tehditte de bulunan şoför, "Sen gerizekalısın tamam mı? Vurdum mı kırarım telefonunu senin" dedi. Kadın yolcu ise şoföre, "Soldan gidiyorsun. Durak burada, almadan gidiyorsun. Ama vurdum mı kırarsın öyle mi? Az önce de kolumdan tuttun, itekledin söylesene!" ifadeleri ile yanıt verdi.

ARACI SAĞA ÇEKİP HERKESİ İNDİRDİ

Diğer yolcular da şoföre "Canımızı hiçe sayıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Tartışma, aracı sağa yanaştıran şoförün, "Araba çalışmıyor, herkes aşağı insin" demesiyle son buldu.