Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok yakın bir konumda meydana gelen deprem, Muğla'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve İzmir'de de hissedildi.

12.06.2024 22:25  Güncelleme: 07:41
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Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Marmaris'e yaklaşık 75 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 44.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssünün Marmaris ilçesi açıkları olduğu ve Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok yakın bir noktada gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın yanı sıra Denizli, Aydın ve İzmir'de de hissedildi.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi. Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4,7 olarak rapor etti.

Muğla\'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ömer tektaş: Evet Marmaris'te hissettik Ama öyle Herkesin hissedebilecek bir deprem değildir çok kişi farkında değildi depremin olduğunu 3 0 Yanıtla
    nilgun aktaşkoçak: çünkü yüze 74 km derinlikte ondan hissedilmez fazla dun malatyada 3.7 yüzeye 4 km idi baya hissedilmiş gürültüyle gelmis 2 0 nilgun aktaşkoçak: pardon 44 km imiş derinlik önemli ne kadar derinde olursa o kadar az hissedilir 2 0

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SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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