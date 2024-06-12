Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi - Son Dakika
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Politika

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi

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Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada 3 polis hakkında beraat kararı verilmesine tepkiler gecikmedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, ''Beraat kararı verilmesi en hafif tabiriyle insanın aklıyla alay geçmektir.'' dedi. Elçi ailesinin avukatı Mahsum Batı da ''Failler cezasız bırakılmıştır.'' şeklinde konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, ''Delilleri görmezden gelen bu kararı kabul etmemiz mümkün değil.'' ifadelerini kullandı.

12.06.2024 21:04
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan 3 polisin beraatine karar verildi. Beraat kararına ise tepkiler peş peşe geldi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında, 3 polisin beraatine karar verildi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi

DÖRT AYAKLI MİNARE'YE KADAR YÜRÜDÜLER

Duruşmayı, farklı bölgelerden ve yurt dışından gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP'li ve DEM Parti'li bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti. Duruşmaya katılan aralarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Türkan Elçi'nin de yer aldığı grup, Diyarbakır Adliyesi önünden terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

"KARAR, EN HAFİF TABİRİYLE İNSANIN AKLIYLA ALAY GEÇMEKTİR"

Burada gazetecilere açıklama yapan Erinç Sağkan, Tahir Elçi'nin bu kentin tarihi ve kültürel dokusu yıpranmasın diye bir açıklama yaparken katledildiğini belirterek, "Hayatını insan hakları mücadelesine, cezasızlıkla mücadeleye adayan bir hukuk insanının, kendi yaşadığı bu ağır saldırı, bu katliam cezasız kalmasın diye uğraş verdik ancak gerek soruşturma sürecinde yürütülen savcılık pratiği gerekse kovuşturma sürecinde avukatların katılan vekillerinin soruşturmanın ve kovuşturmanın genişletilmesine dönük tüm taleplerine rağmen bu kadar ciddi ve kritik bir dava dosyasında bu delillerin toplanmaması, peşinden de 'her türlü araştırmayı yaptık ama şüpheden sanık yararlanır, masumiyet karinesidir' deyip beraat kararı verilmesi en hafif tabiriyle insanın aklıyla alay geçmektir. Buna müsaade etmeyeceğiz. 'Bu yargılamaya meşruiyet kazandırmayacağız' demiştik ancak biz hukuk sisteminin içerisinde elbette ki bu olayın aydınlanacağına inanıyoruz. Bunun için sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan

"FAİLLER CEZASIZ BIRAKILMIŞTIR"

Elçi ailesinin avukatı Mahsum Batı, "Failler cezasız bırakılmıştır. Failleri tanıyoruz, biliyoruz, hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar bu mücadelemizden geri durmayacağız." ifadelerini kullandı. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de karara ilişkin, "İstinafa, Yargıtay'a, Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dosyayı taşıyacağız." dedi.

"TAHİR ELÇİ SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Beştaş, "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Tahir Elçi seni asla unutmayacağız; unutturmayacağız, ant olsun!" ifadelerini kullandı.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş

"DELİLLERİ GÖRMEZDEN GELEN BU KARARI KABUL ETMİYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü adalete adayan, 'Bölgede silah, çatışma, savaş istemiyoruz' dedikten beş dakika sonra katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında karar cezasızlık oldu. Herkesin gözü önünde işlenmiş cinayetleri yok sayan, delilleri görmezden gelen bu kararı kabul etmemiz mümkün değil. Tahir Elçi adalete kavuşana dek vazgeçmeyeceğiz! Hukuk kazanana dek vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi (Ortada)

FİRARİ TERÖRİST UĞUR YAKIŞIR'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırının ardından kaçan terör örgütü PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Mahkeme heyetince, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Kan: şu memlekette ne çok asker polis düşmanı var 41 17 Yanıtla
  • ersen temel: baro başkanına bile adalet yok normal vatandaşlar ne yapsın 26 30 Yanıtla
  • Ferhat Baran: Adalet birgün hepinize lazım olacak.Biraz insan olun.Faşizmi bırakmadığınız empati kuramadığınız sürece de bu imkansız. 6 10 Yanıtla

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