Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi

Politika

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan 3 polisin beraatine karar verildi. Beraat kararına ise tepkiler peş peşe geldi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında, 3 polisin beraatine karar verildi.

DÖRT AYAKLI MİNARE'YE KADAR YÜRÜDÜLER

Duruşmayı, farklı bölgelerden ve yurt dışından gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP'li ve DEM Parti'li bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti. Duruşmaya katılan aralarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Türkan Elçi'nin de yer aldığı grup, Diyarbakır Adliyesi önünden terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

"KARAR, EN HAFİF TABİRİYLE İNSANIN AKLIYLA ALAY GEÇMEKTİR"

Burada gazetecilere açıklama yapan Erinç Sağkan, Tahir Elçi'nin bu kentin tarihi ve kültürel dokusu yıpranmasın diye bir açıklama yaparken katledildiğini belirterek, "Hayatını insan hakları mücadelesine, cezasızlıkla mücadeleye adayan bir hukuk insanının, kendi yaşadığı bu ağır saldırı, bu katliam cezasız kalmasın diye uğraş verdik ancak gerek soruşturma sürecinde yürütülen savcılık pratiği gerekse kovuşturma sürecinde avukatların katılan vekillerinin soruşturmanın ve kovuşturmanın genişletilmesine dönük tüm taleplerine rağmen bu kadar ciddi ve kritik bir dava dosyasında bu delillerin toplanmaması, peşinden de 'her türlü araştırmayı yaptık ama şüpheden sanık yararlanır, masumiyet karinesidir' deyip beraat kararı verilmesi en hafif tabiriyle insanın aklıyla alay geçmektir. Buna müsaade etmeyeceğiz. 'Bu yargılamaya meşruiyet kazandırmayacağız' demiştik ancak biz hukuk sisteminin içerisinde elbette ki bu olayın aydınlanacağına inanıyoruz. Bunun için sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan

"FAİLLER CEZASIZ BIRAKILMIŞTIR"

Elçi ailesinin avukatı Mahsum Batı, "Failler cezasız bırakılmıştır. Failleri tanıyoruz, biliyoruz, hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar bu mücadelemizden geri durmayacağız." ifadelerini kullandı. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de karara ilişkin, "İstinafa, Yargıtay'a, Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dosyayı taşıyacağız." dedi.

"TAHİR ELÇİ SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Beştaş, "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Tahir Elçi seni asla unutmayacağız; unutturmayacağız, ant olsun!" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş

"DELİLLERİ GÖRMEZDEN GELEN BU KARARI KABUL ETMİYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü adalete adayan, 'Bölgede silah, çatışma, savaş istemiyoruz' dedikten beş dakika sonra katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında karar cezasızlık oldu. Herkesin gözü önünde işlenmiş cinayetleri yok sayan, delilleri görmezden gelen bu kararı kabul etmemiz mümkün değil. Tahir Elçi adalete kavuşana dek vazgeçmeyeceğiz! Hukuk kazanana dek vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.