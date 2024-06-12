Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi

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Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı ve Gazze meselesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

12.06.2024 21:33  Güncelleme: 23:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Önemli görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSPANYA ÇIKARMASI

Öte yandan Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ibrahim YILDIRIM: uzun adamdan da uzunu varmis 18 1 Yanıtla

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