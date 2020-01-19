Bir ırkçının beyni nasıl işler? Irkçılık herkesin nöronlarında var mı, iradenin rolü ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bir ırkçının beyni nasıl işler? Irkçılık herkesin nöronlarında var mı, iradenin rolü ne? - Son Dakika Dünya

Bir ırkçının beyni nasıl işler? Irkçılık herkesin nöronlarında var mı, iradenin rolü ne?

9 dakika önce

Bir ırkçının beyni nasıl işliyor? New York ve Amsterdam Üniversiteleri'nde doçentlik yapan nörobilim profesörü David Amodio, tüm insanların bilinçsizce de olsa biraz ırkçı olduğunu belirtiyor ama ekliyor: "İnsan, davranışları üzerinde büyük kontrole sahip"

Bir ırkçının beyni nasıl işler? Irkçılık herkesin nöronlarında var mı, iradenin rolü ne?, System.String[]

İnsanlığın tarihi gelişimi sürecinde ve modern çağlarda da kurtalamadığı bir olgu olarak görülüyor ırkçılık. Bilgiye ulaşmanın son derece kolaylaştığı, dolayısıyla da 'başka olan'ın bilinmezliğinin büyük ölçüde ortadan kalktığı bir çağda, bu çağın insanoğluna sunduğu en özgür ifade alanı olarak sayılabilecek sosyal medyada ırkçılığın yankılarını duymak mümkün.


Fakat politik hesapların ötesinde, ne tür bilişsel mekanizmalar ırkçılığı üretiyor? ya da başka bir deyişle, bir ırkçı aklında ne var?

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:44 
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