Bir kişi karşı çıktı, koca bina yıkılamıyor

Kolanları güçsüz olan bina, 7 aydır bir kişinin itirazı yüzünden yıkılamıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 11 ev ve bir dükkan bulunan 47 yıllık binaya, güçsüz olması sebebiyle kentsel dönüşüm kararı çıktı. 11 aile kentsel dönüşüm için imza vermesine rağmen, iş yeri sahibi onay vermeyince bina yıkılamadı. Harabeye dönen binanın sakinleri ise 7 aydır kira ödüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 45 yıllık bina, eski olması sebebiyle kentsel dönüşüme girdi. Binanın beton ve kolonlarının güçsüz olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden taşınarak, bir çoğu kiraya çıktı. 7 ay önce evlerinden ayrılan vatandaşlar, kentsel dönüşüm için imza verdi. Ancak binanın girişinde bulunan iş yerinin sahibi ise onay vermedi. İş yeri sahibinin onay vermemesi üzerine bina yıkılamadı. 7 ay boyunca bina harabe şekilde dururken, vatandaşlar ise mağdur oldu.

Kentsel dönüşümden tüm onayları aldıklarını belirten bina sakinlerinden Ayşe Karaman, "Bir kişi itiraz etti. Biz kendimize güvendik. Her şeyi kanunen yaptık. Bir kişi yüzünden mağdur olduk. Bu eve hayvan bağlasan durmaz. Benim gücüm yok. 7 aydır kira veriyorum. 47 senelik burası. 3 sene sonra devlet bizim elimizden aldığı zaman biz ne yapacağız" dedi.

Bir başka bina sakini Halil Uzak ise, "Meskeni iş yeri yapan bir şahıs var. 60 günlük süre verildi, boşaltmadı. Bu arkadaş Pamukkale Belediyesi'ne güçlendirme ruhsatı talebinde bulunmuş. Belediye bu talebe olumlu karar vermedi. Vatandaş, belediyeyi mahkemeye verdi. 11 kişi mağdur. Demir taşıyıcıları çok güçsüz. Taşıyıcı bir demir yok. Beton kalınlığı çok zayıf" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm kararına karşı çıkan vatandaş ise soruları cevaplamadı.