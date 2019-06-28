Son Dakika Haberleri: Bir kötü haber de BASF'tan geldi
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Bir kötü haber de BASF'tan geldi

24 dakika önce

ŞİRKETİN, en çok çalışanı ise Ludwigshafen'deki fabrikasından çıkarmayı planladığı kaydedildi.

Bir kötü haber de BASF'tan geldi, System.String[]
ŞİRKETİN, en çok çalışanı ise Ludwigshafen'deki fabrikasından çıkarmayı planladığı kaydedildi. Özellikle idari bölümün 2021 yılına kadar iyice küçülmesi planlanıyor. Bu yolla 300 milyon Euro tasarruf hedefleniyor. Şirketin, en önemli müşterileri arasındaki otomotiv şirketlerinde yaşanan krizden etkilendiği, bu nedenle çıkış planları yaptığı belirtildi. Ford, Avrupa çapında çıkarmayı planladığı 12 bin işçinin 5 bin 400'ünü Almanya'dan çıkaracak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:18 
Ludwigshafen, Güncel
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