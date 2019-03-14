Son Dakika Haberleri: Bir Şair, On Şiir" Projesi

Bir Şair, On Şiir" Projesi

45 dakika önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Erdem Beyazıt'ın eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi.

Bir Şair, On Şiir
Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Erdem Beyazıt'ın eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi.

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Gökçesu Orta Okulu öğrencileri etkinlik düzenledi.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan yazar, şair ve eski milletvekili Beyazıt'ın eserlerini seslendirdi.

Dinletinin ardından okulun 7'inci sınıf öğrencilerince hazırlanan kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, programda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğe, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mili Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:35 Kaynak: AA

Erdem Beyazıt, Mengen, Güncel
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