Bir Şair, On Şiir" Projesi

Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Erdem Beyazıt'ın eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Erdem Beyazıt'ın eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi.



Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Gökçesu Orta Okulu öğrencileri etkinlik düzenledi.



Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan yazar, şair ve eski milletvekili Beyazıt'ın eserlerini seslendirdi.



Dinletinin ardından okulun 7'inci sınıf öğrencilerince hazırlanan kermesin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, programda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Etkinliğe, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mili Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri ve veliler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi

Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Mansur Yavaş: Seçimi Kazanırsak İşten Atacağımız İnsanlar Belli