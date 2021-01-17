Bir torba ve bir kütük ile başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Nizam Kara, evinin altını istiridye mantar üretim merkezi haline dönüştürdü

Bir torba ve bir kütük ile işe başlayan Kara, evinin alt katını komple üretim merkezi haline getirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Nizam Kara, hobi olarak bir kütük ve bir torba ile istiridye üretmeye başladı. Kısa sürede hobisini işe dönüştüren Kara, evinin alt katını istiridye üretim merkezi haline getirdi.

Hilal beldesinde Nizam Kara, bir süre önce hobi olarak evinin alt katında istiridye mantarı üretmeye başladı. Bir torba ve bir kütük alarak istiridye mantarı üreten Kara, daha sonra işini büyütmeye karar verdi. Evinin alt katını tamamen istiridye üretim merkezi haline getiren Kara, şimdilerde siparişlere yetişemez duruma geldi.

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Nizam Kara, bölgede mantarın sadece ilkbahar mevsiminin başlarında belirli alanlarda yetiştiğini söyledi. Kara, "Ben de merak ettim, araştırdım, soruşturdum. Araştırmalarım sonucunda mantarı sadece ilkbaharda değil normal olarak üretebileceğimizi öğrendim. Öğrendikten sonra tohum sipariş ettim, yetiştirme konusunda bilgiler edindim. Bir torba ve bir kütük ile yetiştirmeye başladım. İlk olarak hobi amaçlı yetiştirdim istekler gelmeye başladı. Siparişlere yetişemeyince evimin alt katını komple üretime ayırdım. Uludere bölgesine istiridye mantarını ilk ben ürettim. Torbada ve kütükte olmak üzere iki şekilde üretim yapıyorum. Kütüklerin kuluçka süresi 40 gün oluyor, torbaların ise 18-20 gün arası karanlık bir ortamda 20-22 sıcaklık derecesinde bekletiyorum açtığım deliklerden oksijen aldığı yerlerden mantar çıkıyor" dedi.