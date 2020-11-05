Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur - Son Dakika

Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur

05.11.2020 11:13
Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur, System.String[]

Türk Osmanlı müziğinin önde gelen çalgılarından olan ve Türk müziğinin birçok dalında kullanılan Tanbur, usta ellerde hayat buluyor.

Türk Osmanlı müziğinin önde gelen çalgılarından olan ve Türk müziğinin birçok dalında kullanılan Tanbur, usta ellerde hayat buluyor.

İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Burak Albayrak, atölyesinde yapımı günler süren özenli çalışma sonucu çeşitli ağaçlardan her biri sanat eseri değerinde olan tanbur ve rebap yapıyor. Eyüpsultan Belediyesi koordinasyonunda çalışmaların yürütüldüğü Zal Mahmut Paşa Külliyesi'ndeki Tanbur Atölyesi'nde asırlık müzik tarihi yaşatılıyor. Ney eğitimi için gittiği Kubbealtı Musiki Cemiyeti'nde tanburla tanıştığını anlatan Burak Albayrak, üniversitede tanbura yöneldiğini ve daha sonra kendi tanburunu yapmak için çok çalıştığını dile getirdi.

"TANBUR ÇALMAYA BAŞLAYINCA HAYATIM RENKLENDİ"

Tanburun kendisine sabrı öğrettiğini kaydeden Albayrak, "Bir orkestra nasıl birçok sazdan oluşuyorsa, Tanbur da birçok ağaçtan oluşturulup bireysel bir orkestra olarak karşımıza çıkıyor. Tanbur bana kültürü ve tarihi öğretti. Tanbur çalmak için tecrübe ve emek gerekiyor. Tanbur çalmaya başlayınca hayatım renklendi" dedi.

"KOZMOPOLİT BİR ŞEHRE BENZİYOR"

Tanburu Kozmopolit bir şehre benzeten tanbur ustası Burak Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in desteğiyle sanatımızı icra ediyoruz. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'ne gelen insanlar yaptığımız sanatı merak ediyor. Sanatseverler ve ziyaretçilerden gördüğümüz ilgi gayet güzel. Son 20 yılda ilginin arttığı tanbur, orkestralardaki yerini de hakkıyla almayı başardı."

TANBURUN TARİHİ YOLCULUĞU

Türk Osmanlı müziğinin önde gelen çalgıları arasında yer alan tanbur, tarihi süreç içinde farklı biçimlerde ve boyutlarda kullanıldı. Osmanlı'da, 17. yüzyıl sonlarında gelişimi hızlanan tanbur, 18. yüzyılda yeni şekli ve icrasıyla oldukça itibar kazandı. Bir Türk çalgısı olarak parlak dönemini İstanbul'da yaşayan tanbur, Türk kültürünü yansıtması bakımından da önem arz etmektedir. Ayrıca, tanbur Türk makam perdelerini, sap üzerinde görünür hale getirmesinden dolayı müziğin vazgeçilmez çalgılarından biri haline de geldi.


Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur
Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur
Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur
Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur
Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir ustanın ellinde şekillenen sanat eseri: Tanbur - Son Dakika


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