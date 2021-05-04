Bir Yeraltı Sitcomu Filmi - Son Dakika

İstanbul 'un Güngören semtinde yaşayan dar gelirli YAYA ailesinin hikâyesini anlatıyor. İstanbul'un Güngören semtinde dar gelirli ailesiyle yaşayan ve günün birinde komedyen olmak isteyen Hasan Can Kaya'nın hayalleriyle, hayatın gerçekleri birbirine karışıyor.

17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir

Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı