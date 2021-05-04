Bir Yeraltı Sitcomu Filmi - Son Dakika

İstanbul'un Güngören semtinde yaşayan dar gelirli YAYA ailesinin hikâyesini anlatıyor. İstanbul'un Güngören semtinde dar gelirli ailesiyle yaşayan ve günün birinde komedyen olmak isteyen Hasan Can Kaya'nın hayalleriyle, hayatın gerçekleri birbirine karışıyor.
Yönetmen: Sultan San
Senaryo: Nezih Helvacıoğlu, Hasan Can Kaya
Oyuncular: Lara Domaç, Ezgi Gör, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan, Hasan Can Kaya
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Bir Yeraltı Sitcomu
Yapımcı Firma: Hap Yapım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Exxen
Vizyon Tarihi: 26.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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