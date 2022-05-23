Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu

23.05.2022 20:17

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulunduADIYAMAN Adıyaman'da, 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa üst geçide çıkarak 5. intihar teşebbüsünde bulundu.

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu

ADIYAMAN Adıyaman'da, 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa üst geçide çıkarak 5. intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Aydın D., bir yıl içerisinde kent merkezinde bulunan üst geçitlerde farklı zaman aralıklarında 4 defa intihar teşebbüsünde bulunmuş ve emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerlerden indirilmişti. Bir yılda 4 defa üst geçitlerden atlamak isteyen şahıs bu defa Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü karşı tarafında bulunan üst geçide çıktı. Üst geçitteki Aydın D'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı. Kimseyi kendisine yaklaştırmayan şahıs, daha sonra intihar etmekten vazgeçerek kendi isteğiyle bulunduğu yerden indi. Şahıs burada bulunan polis ekiplerince ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Aydın D., 14 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğu intihar teşebbüsü sonrası fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı esnada yola aniden fırlayan 11 yaşındaki Z.A.E., isimli çocuk, ambulansın çarpması sonucu ise ağır yaralanmıştı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu
Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu
Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu
Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu

YORUMLAR
500
Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:42 Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:31:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement