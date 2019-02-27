Son Dakika Haberleri: Bir Yıldız Doğuyor" Yeniden Vizyona Girecek

Bir Yıldız Doğuyor" Yeniden Vizyona Girecek

22 dakika önce

Bradley Cooper'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolünde yer aldığı "Bir Yıldız Doğuyor" adlı film, Türkiye sinemalarında yeniden vizyona girecek.

Bir Yıldız Doğuyor
Bradley Cooper'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolünde yer aldığı "Bir Yıldız Doğuyor" adlı film, Türkiye sinemalarında yeniden vizyona girecek.

Dram ve komedi türünü bir araya getiren, ayrıca Oscar'da "En İyi Film Şarkısı" ödülünü kazanan film, 1 Mart'ta sinemaseverle buluşacak.

Cooper ile Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı, orijinal ismi "A Star is Born" olan yapımın oyuncu kadrosunda, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron ve Michael Harney yer alıyor.

Filmin senaryosunda ise yine Cooper ile Oscar ödüllü Eric Roth'un ve Will Fetters'ın imzası bulunuyor.

Sinemaya birçok kez uyarlanan hikayenin yeni bir versiyonu olan "Bir Yıldız Doğuyor" kişisel sorunlarıyla boğuşmakta olan ünlü müzisyen Jackson Maine ile büyük bir müzisyen olma hayalleri kuran Ally arasında gelişen aşkı ve ikilinin değişen kariyerlerini konu ediniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:26 Kaynak: AA

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