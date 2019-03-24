Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Bandırma" Kitabı Tanıtıldı

Bir Zamanlar Bandırma" Kitabı Tanıtıldı

56 dakika önce

Bandırma Belediyesi tarafından hazırlanan "Bir Zamanlar Bandırma" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Bir Zamanlar Bandırma
Bandırma Belediyesi tarafından hazırlanan "Bir Zamanlar Bandırma" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Eski iskeledeki belediye nikah salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sanat ve kültüre önem verdiklerini belirtti.

Sosyal belediyecilikte fark yarattıklarını anlatan Mirza, şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminden, işgal günlerine ve Cumhuriyet dönemine uzanan fotoğrafları içeren bu kitap, gelecek kuşaklara ışık tutacaktır. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen kitabın editörü İsmail Ülker, Edip Bülent Volkan, Erdem Özcan, Ahmet Pesen, Önder Balıkçı, Sebahattin Pıravadılı, Ömer Celalettin Gözükara ve Feyza Ülker'e teşekkür ediyorum."

Tanıtım toplantısına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Bandırma Belediyesi, Bandırma, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:48:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Bandırma" Kitabı Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]