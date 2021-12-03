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Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Fragmanı | "Çukurova'dan gidiyorum" - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Fragmanı | "Çukurova'dan gidiyorum"

03.12.2021 10:43

Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Özeti Lütfiye'nin başı belaya giriyorLütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer.

Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Özeti Lütfiye'nin başı belaya giriyor

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

Züleyha, Fikret'in aşkını kabullenemiyor

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona aşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

Fikret aşk ve mantık arasında kalıyor

Fikret, Züleyha'ya aşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister. Lütfiye, çıkan dedikodulardan sonra Betül'le evlenmesinin doğru olduğunu söyleyince, Fikret, kalbi ve mantığı arasında kalır.

Fikret tuzağa düşüyor

Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur.

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Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Fragmanı | Çukurova'dan gidiyorum

Mehmet Kara, Çukurova, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Fragmanı | 'Çukurova'dan gidiyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Fragmanı | "Çukurova'dan gidiyorum" - Son Dakika
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