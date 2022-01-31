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Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm Fragmanı | "Ben katil miyim?" - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm Fragmanı | "Ben katil miyim?"

31.01.2022 10:43

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına abone olmak için; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

#BirZamanlarÇukurova #BZÇ

YORUMLAR
500

Erkan Bektaş, Şenol Çetin, Çukurova, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm Fragmanı | 'Ben katil miyim?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm Fragmanı | "Ben katil miyim?" - Son Dakika
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