Son Dakika Haberleri: Birbirlerinin omzuna basarak evlere giren hırsızlar kamerada
Son Dakika Güncel Birbirlerinin omzuna basarak evlere giren hırsızlar kamerada - Son Dakika

Birbirlerinin omzuna basarak evlere giren hırsızlar kamerada

6 saat önce

İSTANBUL'da iki ayrı eve giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Birbirlerinin omzuna basarak evlere giren hırsızlar kamerada, System.String[]

İSTANBUL'da iki ayrı eve giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanların ikinci katındaki dairelere birbirlerinin omzuna basarak tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler ve Bağcılar'da 2 gün arayla hırsızlık meydana geldi. Şüphelilerin sabaha karşı gözlerine kestirdikleri apartmanların ikinci katlarındaki dairelere birbirlerinin omzuna basarak açık pencereden girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin 21 Ekim tarihinde Bağcılar'da girdikleri evden 4 elektronik eşya, 23 Ekim tarihinde Esenler' de bir evden 2 cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin iki ayrı evden toplamda 30 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Eşkal ve kimlikleri tespit edilen şüpheliler polisin yaptığı takip sonucu 28 Ekim tarihinde adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin sorgularında Abdullah Y.(27) 6 suç kaydı, Barış T.(20)'nin 4 suç kaydı, Adem A.(28)'nın ise bir suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin apartmanlara birbirlerinin omzuna basarak tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı
Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Norveç'te skandal olay! Aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birbirlerinin omzuna basarak evlere giren hırsızlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]