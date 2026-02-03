Birecik\'te Dernekten 100 Bin Lira Çalındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir derneğe dadanan hırsız, 100 bin lira ile ses sistemini ve bir sazı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir derneğe dadanan şüpheli şahıs, camı kırarak içeri girdi. Şüpheli şahıs, girdiği dernekteki kasadan 100 bin lira, saz ile ses sistemini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dernek başkanı Reşat Aksoy, mağdur olduklarını belirterek, "Ofisimi kapatıp eve gittim. Sabah ofisi açınca camın kırık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını fark ettim. Hırsız camı kırarak içeri girmiş ve kasadaki 100 bin lira para, saz ve ses sistemini çalmış" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA