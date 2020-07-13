Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Silah seslerinin çevrede endişe yarattığı bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve jandarma özel harekat ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Her iki ailenin yakınlarının da dahil olması ile büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Evler arasında yaşanan çatışma sürerken, taraflar birbirlerine ait evleri ateşe vermeye çalıştı. İhbar üzerine mahalleye Jandarma Özel Harekat ekipleri ve Özel Harekat polisleri sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı mahalleye tarafları durdurmak için Jandarma İl Alay Komutanı Eyyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş geldi.
Olayların devam etmesi halinde bölgeye operasyon yapılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 02:29 Kaynak: DHA
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