Birecik\'te Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, alacak defteri, 2 otomobil satış sözleşme defteri, 5 yazılı senet, 18 araç satış sözleşmesi, 19 tapu senedi, 47 boş senet ele geçirildi.
Aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
