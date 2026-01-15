Birecik'te Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Birecik'te Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Birecik\'te Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı
15.01.2026 18:21
Şanlıurfa Birecik'te düzenlenen operasyonla 3 tefeci gözaltına alındı, çok sayıda belge ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, alacak defteri, 2 otomobil satış sözleşme defteri, 5 yazılı senet, 18 araç satış sözleşmesi, 19 tapu senedi, 47 boş senet ele geçirildi.

Aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birecik'te Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Birecik'te Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
