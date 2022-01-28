Biri tekerlekli sandalyeye oturdu, diğeri arkadan itti! Hırsızlık anları kameraya işte böyle yansıdı - Son Dakika

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde14 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Hasan Bey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir sağlık kabini önündeki hastaların için kullanılan tekerlekli sandalye, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından çalındı.

USULCA ÇALDILAR

Durumun fark edilmesinin ardında güvenlik kamera kayıtlarını izleyen işletme sahibi Özlem Aktürk, biri kadın iki kişiden birinin açılan tekerlekli sandalyeye oturduktan sonra cadde üzerinde ilerleyerek bölgeden ayrıldığını fark etti.

HIRSIZLARA SESLENDİ

Konu hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olan işletme sahibi, tekerlekli sandalyeyi çalan hırsızlara seslenerek sandalyeyi getiri getirmelerini isterken, polis ekipleri ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.