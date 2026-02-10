Birk Ruud Olimpiyatlarda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Birk Ruud Olimpiyatlarda Altın Madalya Kazandı

10.02.2026 19:35
Norveçli kayıcı Birk Ruud, 2026 Kış Olimpiyatları'nda erkekler slopestyle'da altın madalya aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler slopestyle kategorisinde Norveçli Birk Ruud, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde serbest stil kayak erkekler slopestyle finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

İlk hakkında 86,28 puan toplayan Birk Ruud, altın madalyanın sahibi oldu.

Ruud, Pekin 2022'deki serbest stil kayak erkekler big air birinciliğinin ardından olimpiyatlarda ikinci altın madalyasına ulaştı.

Bu disiplinde Pekin 2022'nin şampiyonu ABD'li Alex Hall 85,75 puanla gümüş, Yeni Zelandalı Luca Harrington ise 85,15 puanla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

