Birkan Batuk: "Kupayı alıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum" - Son Dakika

Frutti Extra Bursarporlu basketbolcu Birkan Batuk, "Kupayı alıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum" dedi.

EuroCup'ta finale çıkacak olan Frutti Extra Bursaspor'da Birkan Batuk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Batuk, "Sahada 5'e 5 maç yapıyoruz. Kağıda baktığımız zaman çok güçlü rakip ama biz de ortaya koyduğumuz mücadele ile yürekle çok iyi bir sezon geçiriyoruz. İyi bir top 16'dan sonra çeyrek ve yarı final geçiriyoruz. Yarın da aynı şekilde aynı performansı göstereceğimizi düşünüyorum. Sahaya yüzde yüzümüzü vereceğimizi düşünüyorum. İnşallah deplasmandan galip gelip, kupayı alıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Güzel bir maça çıkacaklarını söyleyen Batuk, "Sistemden çok fazla dışarı çıkmayacağız. Bugüne kadar nasıl buraya geldiysek öyle oynayacağız. Kendimize göre önlemler aldık. Yarın hepsini en iyi şekilde sahaya koyduğumuz zaman bizi güzel bir karşılaşma beklediğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)