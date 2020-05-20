Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da ateşkes çağrısında bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Libya'da ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Libya'da ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kapsamlı ve derhal bir ateşkes olmadan ve siyasi sürece dönmeden Libya'da gerçek bir ilerleme kaydedilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı. BAE'nin Libya krizi konusunda uluslararası toplumun duruşuna ilişkin açık duruşunu yeniden ortaya koyduğunu vurgulayan Karkaş, dile getirdiği siyasi sürecin gerçekleşmesi için "Bölgesel tırmanış mutlaka durdurulmalı." dedi. Libya hükümeti, başkent Trablus'a düzenlenen saldırıların planlayıcısı ve gayri meşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e her türlü askeri desteği vermekle suçluyor. Karkaş'ın sözde ateşkes çağrısının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde BAE'nin Hafter milislerine silah ve askeri teçhizat desteği verdiğine ilişkin sözlerin dile getirilmesiyle eşzamanlı olması dikkati çekti. BM'de Libya Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Libya'nın elinde BAE'nin ülkeye silah gönderdiğine dair kesin deliller bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı. Konuşmasında Sunni, Güvenlik Konseyi'ndeki üyelere Emirliklerin, "savaş suçlusu Hafter ve yandaşlarına" verilmek üzere gönderdiği askeri malzemelere dair fotoğrafları sunmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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