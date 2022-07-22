Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Uzmanlık Adı Altında Öğretmenlerimizi Sınava Tabi Tutmak Vefasızlıktır" - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Uzmanlık Adı Altında Öğretmenlerimizi Sınava Tabi Tutmak Vefasızlıktır"

22.07.2022 12:39
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Uzmanlık Adı Altında Öğretmenlerimizi Sınava Tabi Tutmak Vefasızlıktır"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, uzman öğretmenlik uygulamasını eleştirerek, “Öğretmen kanun nezdinde ve halkın nezdinde zaten uzmandır. Uzman öğretmenlik adı altında öğretmenlerimizi sınava tabi tutmak tam anlamı ile vefasızlıktır. AKP’nin belirlediği kriterlerle uzman öğretmen, başöğretmen ayrımları yerine kıdeme göre ücret artışı sağlanmalıdır” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, uzman öğretmenlik uygulamasını eleştirerek, "Öğretmen kanun nezdinde ve halkın nezdinde zaten uzmandır. Uzman öğretmenlik adı altında öğretmenlerimizi sınava tabi tutmak tam anlamı ile vefasızlıktır. AKP'nin belirlediği kriterlerle uzman öğretmen, başöğretmen ayrımları yerine kıdeme göre ücret artışı sağlanmalıdır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, uzman öğretmenlik uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Balık, şunları kaydetti:

"ÖĞRETMEN KANUN NEZDİNDE VE HALKIN NEZDİNDE ZATEN UZMANDIR"

"Öğretmen kanun nezdinde ve halkın nezdinde zaten uzmandır. Uzman öğretmenlik adı altında öğretmenlerimizi sınava tabi tutmak tam anlamı ile vefasızlıktır. Çünkü; öğretmen uzmandan ileri ailenin, her eğitim gören çocuğun ailesinin bir parçasıdır. Uzman öğretmenlik sınavını gündeme taşıyan AKP iktidarı ve onun bakanına seslenmek gerekirse; bu okuduğunuz her kelime öğretmenlerimizin uzmanlık eseridir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; öğretmenlerimizi bu hiyerarşik düzene koyan, ayrımcılığa maruz bırakarak eğitim hayatını sekteye uğratmaya çalışan bu sisteme karşı çıkıyoruz. Öğretmen uzmandır. Öğretmen annedir. Öğretmen babadır. Öğretmen ailedir. Cumhuriyet'in eğitim sistemi ve ülke çıkarlarına tersine hareket etmek ülkeyi felakete sürüklemeyen AKP iktidarı bilmelidir ki eğitim sistemini asla onların oyuncağı yapmayacağız. AKP'nin belirlediği kriterlerle uzman öğretmen, başöğretmen ayrımları yerine kıdeme göre ücret artışı sağlanmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Mehmet Balık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'Uzmanlık Adı Altında Öğretmenlerimizi Sınava Tabi Tutmak Vefasızlıktır' - Son Dakika

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