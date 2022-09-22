Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi

22.09.2022 11:18

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Angelina Jolie, uluslararası toplumlara seslendi. Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan'daki halk için daha fazlasının yapmasını istedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Pakistan'da sel felaketinden etkilenen halka yardımcı olmak amacıyla20 Eylül'de bölgeye gitti. Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi. İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan'daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500'ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.

Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı
Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı
Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı
YORUMLAR
500
Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Trenleri' Ankara'dan yola çıktı Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Trenleri' Ankara'dan yola çıktı
Kaynak: AA

Angelina Jolie, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement