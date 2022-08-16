BM'den Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika
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BM'den Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolarlık insani yardım

16.08.2022 15:48
BM'den Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolarlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolar tutarında acil yardım ödeneği tahsis edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolar tutarında acil yardım ödeneği tahsis edildiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Yemen'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de acil insani yardım çalışmalarına 44 milyon dolar destek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yardımların Yemen'in 22 bölgesinden 17'sinde yaşayan "insani yardıma en muhtaç durumda bulunan 1 milyon 700 bin kişiye" ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Yemen'de gıda güvenliğinin giderek kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada, insani yardımların "birçok Yemenlinin hayatının kurtarılması için kullanılacağı" ifade edildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'de yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise endişe verici boyutlara ulaştı.

Ülkedeki insani yardım çalışmaları için finansman ihtiyacı duyulduğuna dikkati çeken BM, maddi yetersizlikler nedeniyle çalışmalarının aksadığı konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika

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