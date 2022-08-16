Yemen'de gıda güvenliğinin giderek kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada, insani yardımların "birçok Yemenlinin hayatının kurtarılması için kullanılacağı" ifade edildi.

Açıklamada, yardımların Yemen'in 22 bölgesinden 17'sinde yaşayan "insani yardıma en muhtaç durumda bulunan 1 milyon 700 bin kişiye" ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM'den Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika

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