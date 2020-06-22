Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır görevine başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır görevine başladı
Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı.
Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen törende Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:53 Kaynak: AA
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