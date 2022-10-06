Bolu'da adam öldürme suçundan yargılanan zanlı, ormandaki gölgeyi suçladı: Belki o öldürmüştür

Geçtiğimiz yıl Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyünde meydana gelen olayda, köyde bulunan bir evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 20 yaşındaki Ferdi Gülile, 3 çocuk babası 38 yaşındaki Güray Uzun arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan diğer kişiler araya girerek ayrılmalarını sağladı.

SOL OMZUNDAN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Güray Uzun, aracına binerek evine gitmek istediği sırada Ferdi Gül yanına geldi. Bu sırada Gül, yanında bulunan bıçakla Güray Uzun'u sol omuz boşluğundan bıçaklayarak kaçtı. Aracında kanlar içinde kalan Güray Uzun'u gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güray Uzun tedavisi için götürüldüğü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BİR GÖLGE GÖRMÜŞTÜM, BELKİ DE O ÖLDÜRDÜ"

Olay yerinden kaçan Ferdi Gül ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen Ferdi Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında, "kasten adam öldürmek" suçundan dava açılan sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Son kez savunma yapan sanık Ferdi Gül, cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, "Güray'ı ben öldürmedim. Olay sırasında ormanda bir gölge görmüştüm, belki de o öldürdü. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ferdi Gül'ün müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.