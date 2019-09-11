Son Dakika Haberleri: "Birlikte hareket etmeye katkı sağlayacak"
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"Birlikte hareket etmeye katkı sağlayacak"

45 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın milli meselelerde birlikte hareket edebilmeye katkı sağlayacağı belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın milli meselelerde birlikte hareket edebilmeye katkı sağlayacağı belirtti.

Kurtulmuş, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanları ile buluşması siyasette karşılıklı rıza anlayışını geliştirmesi bakımından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak paydanın Türkiye olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu buluşmanın milli meselelerde birlikte hareket edebilmeye katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:12 Kaynak: AA
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