Sır dolu ölüm! Alkol aldıktan sonra 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

14.12.2025 18:56
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 30 yaşındaki bir şahıs, arkadaşları ile içki içtikten sonra uyuduğu otomobilde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Akman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, birlikte içki içtiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

EVLERİNE DÖNMEYİP OTOMOBİLDE UYUDULAR

Kırkağaç'ta çiftçilik yapan Cengiz Akman, dün arkadaşları Şabettin A. ve Tufan G. ile Şair Eşref Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde otomobil içerisinde oturup, sohbet edip, içki içti. Gecenin sonunda 3 arkadaş evlerine dönmeyip otomobilde uyudu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İddiaya göre, Şabettin A. ve Tufan G. sabah Cengiz Akman'ın hareketsiz olması ve tüm çabalarına rağmen uyanmaması üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi ne götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi darp ve yara izi bulunmayan Akman'ın ölümü şüpheli bulundu.

İKİ ARKADAŞ GÖZALTINDA

Akman'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilde inceleme yapan polis, Şabettin A. ve Tufan G.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

