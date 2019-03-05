Birlikte Yaşadıkları Şahsın Parasını Çalıp Kaçtı
2 saat önce
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.
Eskişehir
'in Beylikova
ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.
İlçenin Yeni mahalle İnönü
caddesindeki bir evde yaşayan Filistinli M.A.Y. ve Mısırlı M.Y.M, birlikte aynı evde yaşadıkları Filistinli A.R.A.'nın M.A.Y.'nin pantolon cebindeki bin 400 doları çalarak Beylikova'dan ayrıldığı belirterek şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:12 Kaynak: İHA
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