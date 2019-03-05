Son Dakika Haberleri: Birlikte Yaşadıkları Şahsın Parasını Çalıp Kaçtı

Birlikte Yaşadıkları Şahsın Parasını Çalıp Kaçtı

2 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.

Birlikte Yaşadıkları Şahsın Parasını Çalıp Kaçtı, System.String[]
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.

İlçenin Yeni mahalle İnönü caddesindeki bir evde yaşayan Filistinli M.A.Y. ve Mısırlı M.Y.M, birlikte aynı evde yaşadıkları Filistinli A.R.A.'nın M.A.Y.'nin pantolon cebindeki bin 400 doları çalarak Beylikova'dan ayrıldığı belirterek şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:12 Kaynak: İHA

Beylikova, Eskişehir, 3. Sayfa
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