Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim - Son Dakika
Son Dakika Spor Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim - Son Dakika Spor

Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim

6 saat önce

"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum""Unutamayacağım çok anım var""Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"Ata SELÇUK - Yağmur YETİMOĞLU / İSTANBUL, - Kadın basketbolunun efsane isimlerinden Birsel Vardarlı Demirmen, basketbolun dışında kalmanın kendisi için çok zor olduğunu...

Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim, System.String[]

"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum"

"Unutamayacağım çok anım var"

"Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"

Ata SELÇUK - Yağmur YETİMOĞLU/ İSTANBUL, - Kadın basketbolunun efsane isimlerinden Birsel Vardarlı Demirmen, basketbolun dışında kalmanın kendisi için çok zor olduğunu belirterek, gelecekte Fenerbahçe Öznur Kablo'ya hizmet edebileceğini söyledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Bellona Kayseri Basketbol'u konuk ettiği müsabaka öncesinde, sarı lacivertliler ile A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptanlık görevini üstlenen ve geçtiğimiz sezon basketbola veda eden Birsel Vardarlı Demirmen için jübile töreni yapıldı. Birsel Vardarlı Demirmen, dün yapılan tören ve jübile maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Henüz kariyer planlaması yapmadığını dile getiren kadın basketbolunun efsane ismi, "Ne ile ilgilenmek, uğraşmak istiyorum belli değil ama basketbolun dışında kalmak tabii ki zor. Bıraktığımdan beri hala basketbolu bırakmamış gibi takip ediyorum; sadece oynamıyorum. Belki basketbol içinde kalarak kulübüme hizmet ederim, zamanla göreceğiz" dedi.

"KENDİMİ ANTRENÖRLÜĞE YAKIN HİSSEDİYORUM"

Gelecekte ne yapacağına ilişkin gelen soruya Birsel Vardarlı Demirmen, "Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum, bunu daha önce de söylemiştim. Ama yapar mıyım yapmaz mıyım onun kararını bilemeyeceğim" yanıtını verdi.

"UNUTAMAYACAĞIM ÇOK ANIM VAR"

Kariyerinde unutamadığı anların sorulması üzerine ise Birsel Vardarlı Demirmen, "Unutamayacağım çok anım var, bir tanesiyle sınırlı değil ve şu an hiç aklıma gelmiyor. Bayağı bir düşünmem lazım onun için" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BİRAZ DIŞARIDA KALMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Fenerbahçe'den kendisine gelen bir teklif olup olmadığı konusuna açıklık getiren 35 yaşındaki eski milli oyuncu, şöyle konuştu:

"Sezon sonunda onlar tabii ki benim ne yapmak istediğimi sordular ve ben de şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim onlara. Eğer ben de oyunun içinde olmak istiyorsam eminim onlar da bana iyi yaklaşacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Birsel Vardarlı Demirmen'in açıklamaları


Birsel Vardarlı, Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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