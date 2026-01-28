Biruni Üniversitesi'nden Almanya'ya Ziyaret - Son Dakika
Biruni Üniversitesi'nden Almanya'ya Ziyaret

28.01.2026 12:37
Biruni Üniversitesi heyeti, tıp ve sağlık bilimleri için Justus Liebig Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Biruni Üniversitesi heyeti, Almanya'nın yükseköğretim kurumlarından Justus Liebig Üniversitesi'ne, tıp ve sağlık bilimleri başta olmak üzere akademik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel başkanlığındaki heyet, üniversiteler arası mevcut işbirliklerini değerlendirerek ortak araştırma projeleri ve akademik değişim olanaklarını ele aldı.

Türkiye'den giden akademik heyetin ziyaretlerinin yapılandırılmasına, her iki üniversiteyle Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin de önemli katkılar sundu.

Ziyaret kapsamında Justus Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bağlı klinik birimler gezildi. Biruni Üniversitesi heyeti, Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Biruni Üniversitesi işbirliği sorumlusu Christian Heiss, Radyoloji Bölüm Başkanı Gabrielle Krombach ve akademik ekip tarafından gerçekleştirilen sunumlara katıldı.

Görüşmelerde üniversitenin akademik yapılanması, araştırma altyapısı ve uluslararası işbirliklerine ilişkin kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.

Radyoloji Bölümü ziyaretinde Micro-CT ve Nano-CT gibi ileri görüntüleme altyapıları tanıtıldı. Bu teknolojilerin preklinik araştırmalar, biyomedikal çalışmalar ve deneysel projelerde kullanım potansiyeli değerlendirildi. Merkezin yüksek teknolojiye dayalı araştırma kapasitesi de dikkati çekti.

Deneysel Travma Cerrahisi Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalar Prof. Dr. Christian Heiss koordinasyonunda yerinde gözlemlendi. Devam eden uluslararası projeler ve genç araştırmacıların çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, akademik ekiple doğrudan fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ikinci gününde Türk-Alman Sağlık Vakfı ana binasında gerçekleştirilen toplantılarda, Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Justus Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanları Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer ve Prof. Dr. Michael Sander ile akademisyenler bir araya geldi.

Görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasında sağlık, eğitim ve araştırma alanlarındaki işbirliği olanakları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel, "Uluslararası akademik işbirliklerini uzun vadeli ve stratejik ortaklıklar olarak ele alıyoruz. Justus Liebig Üniversitesi ile yürüttüğümüz bu temasların, özellikle tıp ve sağlık bilimleri alanında kalıcı ve güçlü sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

