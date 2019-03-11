Son Dakika Haberleri: Bisikleti ile Otomobile Çarpan Kız Yaralandı

Bisikleti ile Otomobile Çarpan Kız Yaralandı

43 dakika önce

Karabük'te bisikletiyle yokuş aşağı inerken otomobile çarpan 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Bisikleti ile Otomobile Çarpan Kız Yaralandı, System.String[]
Karabük'te bisikletiyle yokuş aşağı inerken otomobile çarpan 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile gezmeye çıkan 12 yaşındaki Edanur Aydoğan, yokuş aşağı indiği sırada Aydın E. yönetimindeki 34 GY4647 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletinden fırlayan Edanur yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kız çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Edanur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Karabük, 3. Sayfa
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